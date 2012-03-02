مشارکت گسترده آملی ها درانتخابات مجلس نهم

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور مردم انقلابی و قدرشناس آمل درساعتهای اولیه صبح وبه خصوص در ساعتهای گذشته به حدی بود که تعرفه های جدید به برخی شعبه ها ارسال شد.

وی با بیان اینکه هیچ کمبودی از بابت تعرفه ها در آمل وجود ندارد، افزود: تعرفه های شعبه هایی که با کمبود رای مواجه بودند بلافاصله توسط ستاد انتخابات شهرستان دراختیارآنان گذاشته شد.

فرماندارآمل ادامه داد: توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور گسترده مردم در انتخابات، شرکت در این انتخابات نه تنها یک تکلیف شرعی بلکه ادای دین به شهدا و انقلاب است.

اکبرزاده حضور مردم در شعب مختلف اخذ رأی در حوزه انتخابیه آمل و بسیار پرشور و شایسته مردم این دیار ارزیابی کرد.

وی ابراز داشت: صفهای طولانی اخذ رأی در شعب مختلف، مشت محکمی بر دهان دشمنان داخلی و خارجی زده است.

فرماندار آمل یادآور شد: دشمنان قسم‌خورده این نظام مقدس زمان زیادی است که برای کمرنگ نشان دادن فضای انتخابات ایران تلاش می‌کنند.

اکبرزاده، انتخابات را عرصه نمایش اقتدار ملی ملت ایران به تمام جهانیان دانست و افزود: مردم ولایتمدار و حماسه سازآمل با حضور پرشور در این انتخابات وفاداری خود به ولایت فقیه و ارزش‌های انقلاب را بار دیگر به رخ دنیای استکبار کشاندند.

وی حضور و دخالت مردم در تصمیم‌گیری‌های کشور را نمونه بارز مردم‌سالاری دینی عنوان کرد و یادآور شد: در هیچ کشوری حتی در کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی نیز که ادعای دموکراسی می‌کنند نیز این درجه از مردم‌سالاری دیده نشده است.