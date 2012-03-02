تعرفه شعبه های اخذ رای تامین شد/ حضور پرشور مردم کردستان در صحنه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام ستاد انتخابات استان کردستان تعرفه های مورد نیاز شعبه های اخذ رای در سراسر استان به ویژه در شهر سنندج تامین و مقرر شده است که فرمانداری ها تعرفه های مورد نیاز شعبه ها را در اولین فرصت تامین کنند.

فرماندار شهرستان سنندج در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شماری از شعبه های اخذ رای به دلیل استقبال مردم با کمبود تعرفه مواجه بودند که با هماهنگی های صورت گرفته تعرفه مورد نیاز آنها تامین شد و هم اکنون رای گیری در آنها همچنان ادامه دارد.

ولی الله میرزای اصل یادآور شد: حضور و استقبال مردم سنندج در انتخابات امروز بسیار خوب بوده و در حالیکه علاوه بر تعرفه های مورد نیاز شماری تعرفه مازاد نیز پیش بینی شده بود ولی در شماری از شعبه ها تعرفه تمام شد.

وی گفت: خوشبختانه به دلیل تمهیدات به عمل آمده انتخابات در شهرستان سنندج در بهترین شرایط در حال برگزاری است و در شماری از شعبه های روستایی هم اکنون شمارش آراء آغاز شده ولی در تمامی شعبه های شهری رای گیری با حضور مردم هنوز ادامه دارد.

در همین حال فرمانداران سایر شهرستان های کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه از تامین تعرفه های مورد نیاز آنها خبر دادند.

در همین حال هم اکنون در اکثر شعبه های شهری در مناطق مختلف استان کردستان افراد در صف های طولانی در نوبت رای دادن قرار دارند.

حضور پرشور مردم استان کردستان در انتخابات امروز به گونه ای است که از همان لحظات اولیه آغاز رای گیری مردم مشارکت قابل توجهی در صحنه داشتند.