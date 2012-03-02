حضور مردم محلات در انتخابات چشمگیر بوده است

سعید فائض پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم این شهر در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مشارکت مردم محلات در مقایسه با ادوار گذشته رشد چشمگیری داشته است.

وی بیان داشت: تمام پیش بینی های لازم از حیث سخت افزاری و نرم افزاری از روزهای قبل انجام شده و خوشبختانه هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

معاون فرماندار محلات اظهار کرد: هیچگونه تنشی در برگزاری اتخابات روی نداده و نهمین دوره انتخابات در نهایت صحت و سلامت برگزار شده است.

وی پیش بینی کرد: مردم شهرستان محلات در ساعات پایانی حضور گسترده تری در پای صندوق های رای داشته باشند.

شهرستان محلات و دلیجان جمعا یک نماینده به مجلس شورای اسلامی معرفی می کنند.