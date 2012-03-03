خیزش سایپا برای قهرمانی در لیگ برتر والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال از از عصر فردا در دو شهر کرج و آمل برگزار خواهد شد تا چهره دو تیم فینالیست این دوره از مسابقات در دو دیدار رفت و برگشت مشخص شود.

تیم والیبال سایپا در دور مقدماتی 26 بازی انجام داد که در 23 دیدار به عنوان پیروز میدان زمین بازی را ترک کرد و حالا باید در کرج میزبان تیم شهرداری ارومیه شود که در 25 بازی خود موفق به کسب 16 پیروزی شد و در 9 بازی نتیجه را به حریفان واگذار کرد و با کسب 53 امتیاز عنوان چهارمی مرحله گروهی لیگ برتر والیبال را از آن خود کرد.

نارنجی پوشان با هدایت فرهاد نفرزاده حالا شرایط متفاوتی دارند اکثر کارشناسان در ابتدای فصل کمتر پیش بینی کرده بودند که سایپای البرز با تکیه بر بازیکنان جوان بتواند مقام نخست مرحله گروهی را به دست بیاورد شکست تیم های صاحب نام پیکان، کاله آمل، شهرداری ارومیه و گیتی پسند اصفهان در مرحله گروهی رقابت ها حالا باعث شده اکثر کارشناسان والیبال سایپا را بخت اول قهرمانی لیگ بنامد.

جدال سایپای البرز در مرحله پلی آف با تیم های برزگ لیگ برتر می تواند حساسیت بالایی را به همراه داشته باشد و باید دید که آیا نماینده استان البرز می تواند ناکامی های دو فصل گذشته را جبران کند و پس از دو سال کسب مقام دومی جام قهرمانی را به خانه ببرد؟

با این شرایط سایپا می تواند قهرمان لیگ برتر شود

کیومرث کرده کارشناس والیبال کشورمان در خصوص قهرمانی سایپا در مرحله گروهی و آغاز مرحه پلی آف لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سایپای البرز در فصل عملکرد بسیار خوبی داشته است این تیم با انجام بازی های تماشاگر پسند هواداران زیادی را به مجموعه ورزشی انقلاب کرج می کشاند و با این شرایط این تیم می تواند قهرمان لیگ برتر شود.

وی ادامه داد: در مرحله گروهی این تیم بسیار هماهنگ ظاهر شد حضور بازیکنان جوان انگیزه این تیم را برای قهرمانی افزایش داده است.

کرده یادآور شد: در این فصل مسئولان باشگاه سایپا سیاست بسیار خوبی را در پیش گرفتند. حضور بازیکنان جوان در لیگ برتر آینده والیبال ایران را تضمین می کند.

کارشناس والیبال کشورمان در پایان گفت: مرحله پلی اف همیشه از حساسیت خاص خود برخوردار بوده است هر چهار تیم سایپای البرز، پیکان، کاله و شهرداری ارومیه شانس یکسانی برای قهرمانی دارند و فکر می کنم آمادگی بدنی در این دیدارها می تواند برعملکرد تیم ها تاثیر مثبتی داشته باشد.

قدرت جوانی و انگیزه بالا باعث شد سایپای البرز بهترین تیم مرحله گروهی شود

فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال سایپای البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:از ابتدای فصل تلاش خود را کردیم تا تیم خوب و هماهنگی را راهی لیگ برتر کنیم ما در فصل گذشته نتوانستیم قهرمان لیگ برتر شویم ولی فکر می کنم تلاشی که بازیکنان در فصل گذشته انجام دادن قابل ستایش بود.

وی ادامه داد: در این فصل بازیکنان ما با انگیزه قهرمانی پا به میدان مسابقات گذاشتند و در مقابل تیم های برزگ لیگ نتایج خوبی کسب کردند به نظر من قدرت جوانی و انگیزه بالا باعث شد سایپای البرز بهترین تیم مرحله گروهی شود.

نفرزاده در خصوص عملکرد شاگردان خود یادآور شد: از عملکرد شاگردانم راضی هستم و امیدوارم این روند را در پلی آف هم به نمایش بگذاریم تیم ما بازی سخت و حساسی را باید در مقابل تیم پر مهره و صاحب نام شهرداری ارومیه به نمایش بگذارد که فکر می کنم این دیدار با بازی های ما در مقابل این تیم در مرحله گروهی کاملا متفاوت است و باید باهوش عمل کنیم تا پیروز میدان شویم.

سایپای البرز این شانس را دارد تا جام قهرمانی را به خانه ببرد

سیف الله ترابی کارشناس والیبال در خضوض مرحله پلی اف لیگ برتر وایبال در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: سایپای البرز چند سالی است که رقابت نزدیکی با پیکانی ها برای کسب مقام قهرمانی لیگ برتر داشته اند ولی در دو سال گذشته این پیکان بوده است که جام قهرمانی را از ان خود کرده است.

وی ادامه داد: در این فصل شرایط برای سایپای البرز بسیار خوب بوده است و در مرحله گروهی هم با شکست تیم های بزرگ لیگ خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی معرفی کرده است واین شانس را دارد تا جام قهرمانی را به خانه ببرد.

ترابی یادآور شد: حضور بازیکنان باتجربه و جوان همانند مهدی مهدوی، پویا فیاضی، وحید والی، مجتبی یوسفی و علیرضا جلالی به سایپای البرز شخصیت قهرمانی داده است.

وی در پایان گفت: سایپا همیشه جزء تیم هایی بوده که به بازیکنان جوان اهمیت داده است و امیدوارم مسئولان این باشگاه به تیم های پایه خود اهمیت بیشتری دهد و از بازیکنان بومی استان البرز استفاده کند.

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هومن ناظمی