بارش برف مشکلی برای اخذ رای در زنجان ایجاد نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد عصر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: ستاد انتخابات برنامهریزی لازم برای شرایط مختلف پیشبینی کرده و در این رابطه یک فروند هلیکوپتر نیز تدارک دیده شده بود که بهعلت بارش برف امکان پرواز آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه تا بدین ساعت گزارشی مبنی بر بروز مشکل در شعب انتخابات گزارش نشده و امروز شاهد برگزاری انتخاباتی بسیار پرشور و پررنگ هستیم.
راشاد با اشاره به اینکه استفاده از فناوری نوین نیز در این انتخابات مدنظر مسئولان بود، ابراز کرد: هماهنگی خوبی را امروز در استان شاهد بودیم و همه بخشها در کمال آرامش به وظایف محوله خود عمل کردهاند.
فرماندار زنجان به حضور مردم در این انتخابات شرکت کرد و افزود: در شرایطی که دشمنان انتظار داشتند مردم ایران در انتخابات حضور کمرنگی داشته باشند اما امروز بار دیگر شاهد بودیم که مردم با درک صحیح موقعیت کشور، در پای صندوقهای رای حاضر شده و جواب کوبندهای را به دشمنان دادند.
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