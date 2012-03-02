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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۹

رضازاده:

سارویها با حضوری پرشور خواب دشمن را به کابوس تبدیل کردند

سارویها با حضوری پرشور خواب دشمن را به کابوس تبدیل کردند

ساری - خبرگزاری مهر: مشاور رسانه ای فرماندار ساری گفت: مشارکت آگاهانه و گسترده مردم در انتخابات خواب دشمن را به کابوس تبدیل می کند.

سید محمد علی رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی مردم آزادانه برای انتخاب نامزدهای اصلح خود به پای صندوق های اخذ رای حضور یافتند.

وی افزود: رسانه ها درتوسعه شهرستان ساری و میاندرود نقش مهمی داشته و ارتباط با رسانه های گروهی می تواند به اهداف وایجاد انگیزه دربین اقشار کمک شود.

مشاور رسانه ای فرماندار ساری با بیان اینکه نباید ازتوطئه های دشمن غافل شویم، افزود: جهان متفکرغرب از یک دهه پیش در دنیا به ویژه در منطقه خاورمیانه دجار بحران فکری وعملیاتی شد.

وی بیان داشت: حضور آگاهانه و با بصیرت مردم سبب انتخاب آزاد در جامعه خواهد شد. 
 

کد مطلب 1549645

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