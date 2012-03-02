به گزارش خبرنگار مهر، حضور چشمگیر مردم و برخی مسئولین در حوزه حسینیه ارشاد تهران حاشیه های جالبی داشته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

با وجود اینکه تنها یک ساعت به پایان زمان اخذ رأی مانده است اما صفوف طولانی مردم موجب شده است بسیاری از جوانان و مردان و زنان دقایقی در صف رأی گیری معطل بمانند.

رسانه های داخلی و خارجی نیز هر لحظه با ارتباط های مستقیم و گفتگو تلاش می کنند حماسه مردم در 12 اسفند را هرچه بهتر انعکاس دهند.

عصر امروز نیز صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران، از حوزه رأی گیری حسینیه ارشاد بازدید و خبر از مشارکت بیش از 40 درصدی مردم تهران داد و پیش بینی کرد انتخابات در شهر تهران به دور دوم کشیده شود.

یکی از حاشیه های جالب رأی گیری در حسینیه ارشاد حضور مسیح پوراحمد یکی از ایرانی های ساکن آمریکا بود که به گفته خودش بیش از 32 سال در آمریکا اقامت داشته است. وی که دارای دکترای اقتصاد و وکیل در کشور آمریکا بوده است در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سخنان مرجع عالیقدرمان امام خامنه ای مهمترین دلیل حضورم در انتخابات مجلس نهم است گفت: به دلیل سابقه طولانی زندگی در آمریکا در آنجا شاهد بودم که در رأی گیری آنها تقلب زیادی انجام می شد اما امروز که در ایران هستم می بینم مردم زیادی برای رأی دادن در صفوف به هم پیوسته حاضر می شوند و این برای من یک افتخار است.

شاید امروز تنها چیزی که صندوق های اخذ رأی حسینیه ارشاد به خود ندیده بود، حسین نمازی معروف به آقا دوربینی است که بعد از گردش در حوزه های مختلف شهر تهران به حسینیه ارشاد آمد و اصرار داشت در مقابل دوربین های تلویزیونی حضور داشته باشد. آقا دوربینی معروف در حاشیه این مراسم با وجود اصرار فراوان به خبرنگاران صدا و سیما موفق به قرار گرفتن در قاب تصویر آنها نشد.

سوژه دیگر رسانه های خارجی خانواده ای بود که 32 سال پیش از ایران خارج شده بودند و تاکنون در عراق زندگی می کنند، با این وجود تاکنون تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده بودند.

این خانواده 6 نفره که همه آنها با یکدیگر برای رأی دادن آمده بودند در مصاحبه های گوناگون با رسانه ها تأکید داشتند: آمریکا و رژیم صهیونیستی در چند ماه اخیر تبلیغات زیادی درباره مورد انتخابات مجلس ایران انجام داده بودند و ما با حضور خود ضمن لبیک به پیام رهبر انقلاب اسلامی خواستیم تودهنی بزرگی به دشمنان ایران بزنیم.

مردی میانسال نیز امروز با حضور در حسینیه ارشاد به میمنت انتخابات اسفند دود کرد، جالب این است که این افراد هر ساله با فرا رسیدن هر انتخابات به حسینیه ارشاد آمده و اسفند دود می کند.

حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز با حاشیه های جالبی همراه بود. وی که در میان خیل عظیم مردم به حسینیه ارشاد آمده بود با شعارهای تشکر آمیز مردم مواجه شد و بسیاری از شهروندان با دیدن قالیباف با وی روبوسی می کردند.

این حماسه حضور مردمی هنوز هم در حسینیه ارشاد ادامه دارد و دوربین های رسانه ها و قلم خبرنگاران ناتوان از انعکاس واقعی این حماسه است.