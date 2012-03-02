بیش از 500 مورد خدمات توسط ثبت احوال خراسان شمالی ارائه شد

جعفر گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از این تعداد 395 مورد ابلاغ کد ملی به متقاضیان و 135 مورد نیز صدور شناسنامه المثنی که در نوبت اول و دوم قرار داشتند، خارج از نوبت به متقاضیان ارائه شد.

وی گفت: همچنین تعداد 44 شناسنامه نیزدر روز انتخابات در کل استان تعویض شده است.

گلزاری تعداد ابلاغ کدهای ملی به متقاضیان را در شهرستان بجنورد 236 مورد اعلام کرد و ادامه داد: شناسنامه های المثنی صادر شده در این شهرستان 54 عدد بوده و 16 عدد شناسنامه نیز تعویض شده اند.

وی افزود: در شهرستان اسفراین نیز تعداد 35 مورد اعلام کدهای ملی و همچنین تعداد 54 مورد شناسنامه المثنی برای متقاضیان صادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: اعلام کد ملی، در شهرستان های شیروان، فاروج، مانه وسملقان و گرمه و جاجرم 104 مورد بوده و در این شهرستان ها 27 شناسنامه المثنی نیز برای متقاضیان صادر شده است.

وی اظهار داشت: تمامی خدمات ارائه شده به صورت رایگان انجام شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی افزود: همچنین همکاران ثبت احوال خراسان شمالی در بسیاری از موارد به رفع و رجوع مشکلات شناسنامه ای مردم پرداخته اند.