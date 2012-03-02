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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۳۸

در روز انتخابات /

بیش از 500 مورد خدمات توسط ثبت احوال خراسان شمالی ارائه شد

بیش از 500 مورد خدمات توسط ثبت احوال خراسان شمالی ارائه شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: در روز انتخابات، بیش از 500 مورد خدمات مربوط به ثبت احوال، شامل اعلام کد ملی و صدور شناسنامه المثنی در سطح استان به مردم ارائه شد.

جعفر گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از این تعداد 395 مورد ابلاغ کد ملی به متقاضیان و 135 مورد نیز صدور شناسنامه المثنی که در نوبت اول و دوم قرار داشتند، خارج از نوبت به متقاضیان ارائه شد.

وی گفت: همچنین تعداد 44 شناسنامه نیزدر روز انتخابات در کل استان تعویض شده است.

گلزاری تعداد ابلاغ کدهای ملی به متقاضیان را در شهرستان بجنورد 236 مورد اعلام کرد و ادامه داد: شناسنامه های المثنی صادر شده در این شهرستان 54 عدد بوده و 16 عدد شناسنامه نیز تعویض شده اند.

وی افزود: در شهرستان اسفراین نیز تعداد 35 مورد اعلام کدهای ملی و همچنین تعداد 54 مورد شناسنامه المثنی برای متقاضیان صادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: اعلام کد ملی، در شهرستان های شیروان، فاروج، مانه وسملقان و گرمه و جاجرم 104 مورد بوده  و در این شهرستان ها 27  شناسنامه المثنی نیز برای متقاضیان صادر شده است.

وی اظهار داشت: تمامی خدمات ارائه شده به صورت رایگان انجام شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی افزود: همچنین همکاران ثبت احوال خراسان شمالی در بسیاری از موارد به رفع و رجوع  مشکلات شناسنامه ای مردم پرداخته اند.

کد مطلب 1549647

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