سه هزار تعرفه جدید در شعب اخذ رای نوشهر درخواست شد

محمد علی قمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم فهیم شهرستان نوشهر همگام با دیگر مردم استان حضور چشمگیری در پای صندوق های رای داشتند که جای تقدیر دارد.

وی افزود: در بازدیدی که از شعب اخذ رای سطح شهر و روستاهای شهرستان داشته خوشبختانه مشارکت حداکثری را شاهد بودیم که این مشارکت طبق شواهد موجود بیش از دوره هشتم بوده است.

فرماندار نوشهر با تاکید بر مردمسالاری دینی در تصمیم گیریها گفت: طبق پیش بینی به عمل آمده تعداد 80 هزار تعرفه در سطح شهرستان توزیع شده که با استقبال کم نظیری که مردم داشتند.

قمی گفت: با توجه به تمدید مهلت رای گیری به ساعت 9 شب تعداد سه هزار برگه تعرفه توزیع شده است.