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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

مدارس البرز فردا تعطیل است

مدارس البرز فردا تعطیل است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: با تصمیم ستاد انتخابات استان، تمام مدارس البرز فردا شنبه تعطیل است.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصمیم ستاد انتخابات استان فردا تمام مدارس استان البرز در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل است.

وی افزود: با توجه به حضور عوامل فرهنگی مدارس در پای صندوق ها و حضور این عده تا پاسی از شب و شمارش آراء، این تصمیم اتخاذ شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: استقبال پرشور مردم در انتخابات و تعداد بالای آرای ماخوذه شمارش آراء را زمان بر کرده است.

حلیمی بیان کرد: با توجه به ضرورت بحث انتخابات و حضور این عده در پای صندوقها فردا مدارس استان تعطیل خواهند بود.

کد مطلب 1549649

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