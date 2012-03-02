مدارس البرز فردا تعطیل است

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصمیم ستاد انتخابات استان فردا تمام مدارس استان البرز در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل است.

وی افزود: با توجه به حضور عوامل فرهنگی مدارس در پای صندوق ها و حضور این عده تا پاسی از شب و شمارش آراء، این تصمیم اتخاذ شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: استقبال پرشور مردم در انتخابات و تعداد بالای آرای ماخوذه شمارش آراء را زمان بر کرده است.

حلیمی بیان کرد: با توجه به ضرورت بحث انتخابات و حضور این عده در پای صندوقها فردا مدارس استان تعطیل خواهند بود.