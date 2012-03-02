مشکل تعرفه در برخی شعب روستایی پلدختر رفع شد

فریدون رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چند روستای شهرستان پلدختر از جمله جلوگیر، طالقانی، ابوذر و رنگین بان کمبود تعرفه در تعدادی از شعب اخذ رای گزارش شد که به محض دریافت گزارش مشکلات این شعب رفع شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون هیچگونه مشکلی پیرامون کمبود تعرفه در شعب اخذ رای شهری و روستایی این شهرستان وجود ندارد.

فرماندار شهرستان پلدختر با بی سابقه خواندن مشارکت مردم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: خوشبختانه تخلف عمده ای از شعب اخذ رای این شهرستان گزارش نشده است.

رشیدی تعداد شعب اخذ رأی در حوزه انتخابیه این شهرستان را 89 شعبه عنوان کرد و گفت: از این تعداد،43 شعبه ثابت و مابقی سیار است که 33 شعبه اخذ رای شهری و 56 شعبه روستایی است.