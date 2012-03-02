به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه ملت ایران در تمام صحنه‌های این کشور حضور فعال داشته‌اند، اظهار داشت: به ویژه در این شرایط که دشمن از تمام ظرفیت خود برای ایجاد تفرقه بین مردم استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه مردم ایران با وحدت و همدلی مشت محکمی بر دهان استکبار می‌زنند، تصریح کرد: امروز مردم ایران به جهانیان ثابت می‌کنند که همچنان مانند اوایل انقلاب همراه این انقلاب هستند.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه آنها نشان می‌دهند که برای سربلندی این مرز و بوم کوتاهی نمی‌کنند، ادامه داد: هریک بند انگشت به منزله تقویت حکومت اسلامی و ضربه زدن به دشمن است.

وی اضافه کرد: در واقع مردم ایران امروز با ایمان خود دشمن را نابود می‌کنند.