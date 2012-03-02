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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۵۷

براتلو:

مشارکت انتخاباتی در پایتخت به 40درصد می‌رسد/ افزایش 6درصدی مشارکت

مشارکت انتخاباتی در پایتخت به 40درصد می‌رسد/ افزایش 6درصدی مشارکت

رئیس ستاد انتخابات استان تهران حضور مردم در این دوره از انتخابات مجلس را بسیار بیشتر از دوره های قبل خواند و پیش بینی کرد که مشارکت انتخاباتی در شهر تهران به 40درصد برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران شامگاه امروز جمعه در نشست خبری که در محل استانداری تهران برگزار شد، اظهار داشت: در دوره انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی مشارکت مردم در سطح شهر تهران در حدود 32 درصد بود، در حالیکه در این دوره تا ساعت 7 بعد ازظهر این آمار از مرز 34 درصد گذشت و پیش بینی می شود به بیش از 40 درصد برسد.

وی با بیان اینکه هیچ گاه در دوره های قبل شاهد چنین حضور پرشوری در انتخابات مجلس نبوده ایم، گفت: استقبال مردم در این دوره از انتخابات به گونه ای بود که در اکثر شهرستان ها و بسیاری از شعب اخذ رأی تعرفه انتخاباتی به اتمام رسید و ما مجبور شدیم که برای آنها تعرفه انتخاباتی ارسال کنیم.

براتلو تصریح کرد: ما تا ساعت 3 بعدازظهر در شهرستان های استان تهران شاهد بودیم که 50 درصد واجدین شرایط رأی داده بودند که چنین چیزی نسبت به دوره های قبل قابل توجه است.

وی استقبال مردم از شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نشانه فهم، درک، بینش و ولایتمداری مردم شریف ایران دانست و افزود: همانطور که حضرت آقا فرمودند مردم سیلی آخر را می زنند، مردم این سیلی را زدند و تا همین جا نیز موضوع به اثبات رسید.

کد مطلب 1549652

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