شمارش آراء در پنج شهرستان فارس آغاز شد

فرماندار شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شمارش آرا در این شهرستان از دقایقی قبل آغاز شده است.

الیاس محمدی افزود: در این شهرستان 181 شعبه انتخابی وجود دارد که با هماهنگیهای صورت گرفته شمارش در این حوزه ها آغاز شده است.

شمارش آرا در سپیدان

فرماندار شهرستان سپیدان نیز به خبرنگار مهر گفت: از 45 دقیقه قبل شمارش آراء در حوزه های انتخابی این شهرستان نیز آغاز شده است.

علیرضا انصاری اظهار داشت: در این شهرستان 77 شعبه اخذ رای وجود دارد که شمارش آرا در این حوزه ها آغاز شده است.

فرماندار شهرستان ارسنجان نیز به خبرنگار مهر گفت: شمارش آرا در حوزه های انتخاباتی این شهرستان نیز آغاز شده است.

عزیز جاویدی افزود: از ساعت 20 و 30 دقیقه شمارش آراء در شهرستانهای ارسنجان، مرودشت و پاسارگاد نیز آغاز شده است.