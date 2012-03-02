نتایج آراء کردستان ظهر شنبه اعلام می شود

ایرج حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان اظهار داشت: با توجه به شرایط نامناسب جوی و بارش شدید برف و کولاک در سراسر استان کردستان نتایج آراء انتخابات امروز، ظهر روز شنبه به اطلاع مردم استان می رسد.

وی عنوان کرد: از روز گذشته بارش شدید برف و کولاک سراسر کردستان را فراگرفت و به همین دلیل نیز مدت زمان شمارش آراء و اعلام نتایج به فرمانداری ها به طول می انجامد و به همین دلیل نیز زمان اعلام آراء نیز طولانی تر است.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان ضمن تقدیر از تمام عوامل اجرایی برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری در این استان یادآور شد: علیرغم اینکه شرایط جوی در کردستان مناسب نیست ولی خوشبختانه تمامی عوامل اجرایی تلاش بسیار خوبی داشتند و خدمات آنها نیز قابل تقدیر است.

حسن زاده در پایان همچنین از ادامه رای گیری در حوزه های شهری در استان کردستان خبر داد و گفت: هم اکنون شماری آراء در شماری از شعبه های روستایی آغاز شده است ولی رای گیری در شعبه های شهری همچنان ادامه دارد.

بارش شدید برف هم اکنون نیز در اکثر مناطق استان کردستان ادامه دارد ولی در شماری از شعبه های رای گیری در مناطق شهری به ویژه در سنندج نیز در این شرایط جوی ادامه دارد.