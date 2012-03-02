مردم شهرستان شازند مشارکت بی نظیر خود را به نمایش گذاشتند

محمدصادق مصطفی‌زاده در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این مطلب که مردم شهرستان شازندمشارکت بی نظیر خود را برای حضور در انتخابات و تعیین سرنوشت کشور به نمایش گذاشتند، افزود: خوشبختانه هم اکنون روند رای گیری در این شهرستان در حال انجام است و تاکنون مورد خاصی گزارش نشده است.

وی با اشاره به ازدحام جمعیت در شعبه های اخذ رای و صفوف فشرده مردم برای مشارکت در انتخابات در حوزه انتخابیه شازند، گفت: شواهد و قرائن حاکی از آن است که مشارکت در انتخابات مجلس نهم در شازند پرشورتر از مجالس گذشته باشد.

وی گفت: عوامل امنیتی، اجرایی، انتظامی، نظارت، بازرسی و سایر عوامل دخیل در برگزاری انتخابات تمام تمهیدات لازم برای برگزاری سالم انتخابات را فراهم کرده‌اند.

فرماندار شازند افزود: بازرسان این ستاد هیچگونه مشکلی را مشاهده نکرده‌اند و در کنار اعضای هیئت اجرایی و نظارت کار خود را دنبال می‌کنند.

مصطفی‌زاده افزود: از مجموع 115 شعبه اخذ رای در این شهرستان ۱۸ شعبه در بخش قره کهریز، ۲۴ شعبه در بخش سربند، ۳۳ شعبه در زالیان و ۴۰ شعبه در بخش مرکزی شازند دایر است.

وی گفت: 85 هزار نفر از جمعیت 121 هزار نفری این شهرستان واجد شرایط رای دادن هستند.

