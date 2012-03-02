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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۴۰

مصطفی‌زاده:

مردم شهرستان شازند مشارکت بی نظیر خود را به نمایش گذاشتند

مردم شهرستان شازند مشارکت بی نظیر خود را به نمایش گذاشتند

شازند - خبرگزاری مهر: فرماندار شازند گفت: مردم شهرستان شازندمشارکت بی نظیر خود را برای حضور در انتخابات و تعیین سرنوشت کشور به نمایش گذاشتند.

محمدصادق مصطفی‌زاده در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این مطلب که مردم شهرستان شازندمشارکت بی نظیر خود را برای حضور در انتخابات و تعیین سرنوشت کشور به نمایش گذاشتند، افزود: خوشبختانه هم اکنون روند رای گیری در این شهرستان در حال انجام است و تاکنون مورد خاصی گزارش نشده است.

وی  با اشاره به ازدحام جمعیت در شعبه های اخذ رای و صفوف فشرده مردم برای مشارکت در انتخابات در حوزه انتخابیه شازند، گفت: شواهد و قرائن حاکی از آن است که مشارکت در انتخابات مجلس نهم در شازند پرشورتر از مجالس گذشته باشد.
 
وی  گفت: عوامل امنیتی، اجرایی، انتظامی، نظارت، بازرسی و سایر عوامل دخیل در برگزاری انتخابات تمام تمهیدات لازم برای برگزاری سالم انتخابات را فراهم کرده‌اند.
 
فرماندار شازند  افزود: بازرسان این ستاد هیچگونه مشکلی را مشاهده نکرده‌اند و در کنار اعضای هیئت اجرایی و نظارت کار خود را دنبال می‌کنند.
 
مصطفی‌زاده افزود: از مجموع 115 شعبه اخذ رای در این شهرستان ۱۸ شعبه در بخش قره کهریز، ۲۴ شعبه در بخش سربند، ۳۳ شعبه در زالیان و ۴۰ شعبه در بخش مرکزی شازند دایر است.
 
وی گفت: 85 هزار نفر از جمعیت 121 هزار نفری این شهرستان واجد شرایط رای دادن هستند.
 
کد مطلب 1549655

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