شرکت بیش از 160 هزار نفر از مردم شرق هرمزگان در انتخابات/ازدحام جمعیت در شعب

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از مردم شهرها و روستاهای شرق استان هرمزگان ساعات بعد از ظهر این روز بزرگ را برای ورق زدن حماسه ای دیگر برگزیدند و با حضور گسترده در شعب اخذ رای موجب خنثی شدن توطئه های دشمنان شدند.

در میان عوامل اجرایی این دوره از انتخابات حضور چشمگیر نمایندگان کاندیداها باهدف نظارت بر روند سلامت انتخابات قابل توجه بود.

مردم مشتاق میناب و دیگر شهرستانهای حوزه شرق استان هرمزگان با درک فلسفه شرکت درانتخابات با هر شرایطی در این امتحان بزرگ مشارکت داشتند.

آمنه حیدری پیرزن 91ساله با رساندن خود به صندوق مستقر در شعبه یک حوزه انتخابیه میناب واقع در محله 95دستگاه علی رغم کهولت سن و وضعیت جسمانی با شرکت در انتخابات در سرنوشت چهار سال آینده شهرش سهیم شد.

حضور سه نسل انقلاب در کنار هم برای شرکت در انتخابات یکی دیگر از نکات جال توجه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شرق استان هرمزگان بود ،عباس رضوانی به همراه پسر و نوه اش باشرکت در انتخابات به خوبی بیانگر انتقال صحیح و آگاهانه ارزشها و آرمانهای انقلاب از نسل اول تا سوم و جلوه گر زیبایی های این روز بزرگ بود.

مسعود قانعی فرد رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه شرق هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد رای اولی های این حوزه را بالغ بر سه هزار نفر عنوان کرد و افزود: بیش از 400هزار تعرفه در این حوزه پیش بینی شده است و هیچ نگرانی برای کمبود تعرفه وجود ندارد.

وی ادامه داد: تا ساعت 18 امروز بیش از 160 هزار تعرفه اخذ رای در شهرستانهای شرق هرمزگان مصرف شده که این نشان دهنده حضور بیش از 160 هزار نفر ازمردم شرق هرمزگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.