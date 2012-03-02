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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۲

در چهارمحال و بختیاری/

حضور پر شور مردم در انتخابات مجلس بی نظیر است

حضور پر شور مردم در انتخابات مجلس بی نظیر است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بازرسی انتخابات استان چهارمحال وبختیاری گفت: مشارکت و حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس در چهار محال و بختیاری بی نظیر است.

حمید رضا فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر درحاشیه ستاد انتخابات استان چهار محال و بختیاری گفت: حضور پر شورمردم استان چهار محال و بختیاری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بی نظیر است.

وی با اشاره به اینکه مردم استان چهار محال و بختیاری بار دیگر ولایتمداری و وفاداری خود به نظام را ثابت کردند، بیان داشت: مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار محال و بختیاری حضور حداکثری داشتند.

رئیس ستاد بازرسی انتخابات استان چهارمحال وبختیاری اظهار داشت: این حمایت و حضور جوانان در صحنه نشان اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان داشت: این حضور شایسته تقدیر و سپاس است.

کد مطلب 1549667

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