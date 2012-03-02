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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۹

موسوی:

مردم اخبار انتخابات را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند

مردم اخبار انتخابات را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند

یاسوج - خبرگزاری مهر: سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم توجهی به شایعات نداشته باشند و تنها از طریق منابع رسمی اخبار مربوط به انتخابات را پیگیری کنند.

حجت الاسلام سید اسماعیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این هیئت شکایات تمام شعبات اخذ رای را رسیدگی می کند و مردم می توانند هرگونه تخلفی را به این هیئت گزارش دهند.

وی بر عدم توجه به شایعات تاکید کرد و گفت: برخی گزارشها از تخلفات انتخاباتی به این هیئت اعلام شده که پس از بررسیها مشخص شد اکثر آنها واقعیت ندارند.

سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: مردم برای نتیجه شمارش آراء هم منتظر ستاد انتخابات استان باشند و توجهی به شایعات نکنند.

وی افزود: همانطور که مردم با حضور پرشور خود برگ زرینی به افتخارات خود افزودند، بردبار و خویشتندار باشند تا نتایج اعلام شود.

کد مطلب 1549668

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