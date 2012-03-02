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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۶

کمالی:

حوزه های کرمان درخواست تمدید زمان انتخابات را دارند/ تداوم حضور در کرمان

حوزه های کرمان درخواست تمدید زمان انتخابات را دارند/ تداوم حضور در کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان با اشاره به صفوف گسترده کرمانی ها در پای صندوقهای رای گفت: اکثر شهرستانهای کرمان همچنان تقاضای تمدید زمان انتخابات را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی دقایقی قبل در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در استان کرمان شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای هستیم به گونه ای که رکورد سالهای قبل شرکت در انتخابات مجلس زده شده است.

وی تصریح کرد: امروز در کرمان 72 کاندید برای 10 کرسی مجلس در قالب 9 حوزه رقابت کردند و نکته قابل توجه این است که با وجود تمدیدهای متوالی انتخابات که آخرین مورد آن تا ساعت 22 تمدید شد هنوز هم صفوف طولانی در برخی شعب وجود دارد.

وی گفت: اکثر شهرستانهای کرمان همچنان خواستار تمدید زمان انتخابات هستند.

کمالی تصریح کرد: تا آخرین دقایق رای گیری کار با دقت و صحت کامل انجام می شود.

وی از وجود هزار و 938 صندوق رای در استان کرمان خبر داد و گفت: در حوزه شهربابک انتخابات کاملا رایانه ای برگزار شد و هیچ گونه گزارش تخلفی تاکنون ارسال نشده است.

وی همچنین از کاندیداها خواست به نتایج غیر رسمی آرا توجه نکنند و تنها نتایج را از ستاد انتخابات پیگیری کنند.

کد مطلب 1549670

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