غلامحسین آرام در حاشیه برگزاری انتخابات شهرستان اسلامشهردر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 275 شعبه اخذ رای گفت: این شهرستان با توجه به آمار رای دهنگان و شعب اخذ رای مهمترین و ویژه ترین حوزه انتخاباتی کشور است.

وی بت تاکید بر فراهم آوردن زمینه های مساعد برای رای دهنگان، عنوان کرد: استقرار این تعداد شعبه رای در اسلامشهر با هدف میزبانی مناسب و مطلوب از رای دهنگان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

این مسئول با اشاره به حضور مردم برای انتخاب نماینده اصلح مجلس نهم در اسلامشهر افزود: مردم با حضور خود بار دیگر حماسه ای بزرگ را در تاریخ 33 ساله انقلاب اسلامی رقم زدند.

همکاری بیش از هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی در روند اجرای انتخابات

فرماندار اسلامشهر با اشاره به همکاری هزار و 200 نفر از عوامل نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتی در برگزاری انتخابات این دوره مجلس، افزود: این گروه در قالب تشکیل شورای تامین به حفاظت فیزیکی و امنیتی شعب اخذ رای فعالیت می کنند.

آرام اظهارداشت: در هر شعبه اخذ رای 18 نفر از عوامل اجرای که از مردم اسلامشهر، ساکنین شهرستان و کارکنان ادارات تشکیل شده اند همکاری تنگاتنگی با شعب اخذ رای دارند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت هفت هزار و 500 نفر از عوامل اجرایی در قالب اعضای هیئت اجرایی و عاملین بازرسی وامنیتی اظهاداشت: در حوزه شهر ری، شمیرانات، اسلامشهر و تهران550 نفر در ستاد انتخاباتی برای رسیدن به 30 کرسی نمایندگی در سطح این حوزه با هم رقابت می کنند.

فرماندار اسلامشهر تاکید کرد: حضورمردم در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی به گونه ای بود که دشمن به هیج عنوان نمی توانست این حضور ار پیش بینی کند.

آرام، بصریت و هوشیاری ملت ایران را یادآور شد و ضمن قدردانی از این حضور اعلام کرد: با توجه به افزایش ساعت رای، شعب اخذ رای اسلامشهر آمادگی اخذ رای از مردم را دارند.

