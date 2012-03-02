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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۸

اطلاعیه 29 ستاد انتخابات/

رای دهندگان هر چه سریعتر به نزدیکترین شعبه محل سکونت خود مراجعه کنند

رای دهندگان هر چه سریعتر به نزدیکترین شعبه محل سکونت خود مراجعه کنند

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای ضمن تمدید زمان اخذ رای تا ساعت 22 امشب از واجدین شرایط خواست تا هر چه سریعتر به نزدیکترین شعبه محل سکونت خود مراجعه کرده و رای خود را به صندوق های اخذ رای بیندازند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه شماره 29 اعلام کرد: بنا بر درخواست ستادهای انتخابات استانها و حوزه انتخابیه سراسر کشور مبنی بر درخواست تمدید مدت اخذ رای به لحاظ حضور پررنگ و چشمگیر مردم بصیر وهمیشه در صحنه میهن اسلامی و نظر به موافقت وزیر محترم کشور مستند به تتصره 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، زمان اخذ رای به مدت یک ساعت دیگر یعنی تا ساعت 22 (10 شب ) تمدید می گردد.

از هموطنان عزیز که تاکنون موفق به ارائه رای خود نگردیده اند درخواست می شود هر چه سریعتر به نزدیکترین شعبه محل سکونت خود مراجعه کرده و رای خود را به صندوق های اخذ رای بیندازند.
کد مطلب 1549673

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