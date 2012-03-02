رای دهندگان هر چه سریعتر به نزدیکترین شعبه محل سکونت خود مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه شماره 29 اعلام کرد: بنا بر درخواست ستادهای انتخابات استانها و حوزه انتخابیه سراسر کشور مبنی بر درخواست تمدید مدت اخذ رای به لحاظ حضور پررنگ و چشمگیر مردم بصیر وهمیشه در صحنه میهن اسلامی و نظر به موافقت وزیر محترم کشور مستند به تتصره 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، زمان اخذ رای به مدت یک ساعت دیگر یعنی تا ساعت 22 (10 شب ) تمدید می گردد.

از هموطنان عزیز که تاکنون موفق به ارائه رای خود نگردیده اند درخواست می شود هر چه سریعتر به نزدیکترین شعبه محل سکونت خود مراجعه کرده و رای خود را به صندوق های اخذ رای بیندازند.