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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۵

نجفی اعلام کرد:

سقوط بهمن محور کندوان را مسدود کرد

سقوط بهمن محور کندوان را مسدود کرد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون راهداری راه و ترابری مازندران از مسدود شدن جاده کندوان بر اثر سقوط بهمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی نجفی از بارش شدید برف و کولاک در جاده کندوان خبر داد و گفت: این محور مواصلاتی به دلیل سقوط بهمن مسدود بوده و امکان تردد خودروها وجود ندارد.
  
وی اظهار داشت: این محور مواصلاتی بر اثر چندین بار سقوط بهمن در حوزه استحفاظی استان البرز مسدود شده است.

نجفی ادامه داد: هم اکنون به علت بارش شدید برف و کولاک، رانندگان با کاهش دید در منطقه سیاه بیشه تا تونل کندوان مواجه هستند.
 
معاون راهداری راه و ترابری مازندران از تلاش راهداران برای بازگشایی این محور مواصلاتی خبر داد و اظهار داشت: راهداران با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مربوطه در تلاش هستند تا راهی امن برای مسافران مهیا کنند.
 
نجفی با اشاره به ادامه بارش برف شدید و کولاک در این جاده از مسافران تقاضا کرد با لوازم و تجهیزات کامل زمستانی، همچون زنجیر چرخ به ادامه مسیر بپردازند تا دچار مشکل نشود.
 
 
کد مطلب 1549676

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