سقوط بهمن محور کندوان را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی نجفی از بارش شدید برف و کولاک در جاده کندوان خبر داد و گفت: این محور مواصلاتی به دلیل سقوط بهمن مسدود بوده و امکان تردد خودروها وجود ندارد.



وی اظهار داشت: این محور مواصلاتی بر اثر چندین بار سقوط بهمن در حوزه استحفاظی استان البرز مسدود شده است.

نجفی ادامه داد: هم اکنون به علت بارش شدید برف و کولاک، رانندگان با کاهش دید در منطقه سیاه بیشه تا تونل کندوان مواجه هستند.

معاون راهداری راه و ترابری مازندران از تلاش راهداران برای بازگشایی این محور مواصلاتی خبر داد و اظهار داشت: راهداران با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مربوطه در تلاش هستند تا راهی امن برای مسافران مهیا کنند.

نجفی با اشاره به ادامه بارش برف شدید و کولاک در این جاده از مسافران تقاضا کرد با لوازم و تجهیزات کامل زمستانی، همچون زنجیر چرخ به ادامه مسیر بپردازند تا دچار مشکل نشود.



