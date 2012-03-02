تخلف انتخاباتی تاکنون در البرز گزارش نشده است

ابوالفضل اینانلو درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری انتخابات در استان البرز تاکنون بدون خلل و در امنیت کامل برگزار شده است.
وی گفت: حضور مردم به ویژه مردم استان البرز از ساعات آغازین صبح در انتخابات مجلس نهم جمهوری اسلامی ایران چشمگیر بوده و برگزاری انتخابات در استان تاکنون بدون هیچ خللی در امنیت کامل برگزار شده است.
رئیس کمیته امنیت انتخابات استان البرز افزود: مردم البرز در اولین انتخابات استانی وظیفه خود را به خوبی انجام داده اند و در صحنه حضوری حماسی داشتند.
وی بیان کرد: وظیفه دست اندرکاران این است که نسبت به حضور مردم قدرشناس باشند.
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