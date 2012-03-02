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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۱۰

اینانلو:

تخلف انتخاباتی تاکنون در البرز گزارش نشده است

تخلف انتخاباتی تاکنون در البرز گزارش نشده است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امنیت انتخابات استان البرز گفت: تاکنون تخلف انتخاباتی گزارش نشده و انتخابات استان در آرامش و امنیت کامل در حال برگزاری است.

ابوالفضل اینانلو درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری انتخابات در استان البرز تاکنون بدون خلل و در امنیت کامل برگزار شده است.

وی گفت: حضور مردم به ویژه مردم استان البرز از ساعات آغازین صبح در انتخابات مجلس نهم جمهوری اسلامی ایران چشمگیر بوده و برگزاری انتخابات در استان تاکنون بدون هیچ خللی در امنیت کامل برگزار شده است.

رئیس کمیته امنیت انتخابات استان البرز افزود: مردم البرز در اولین انتخابات استانی  وظیفه خود را به خوبی انجام داده اند و در صحنه حضوری حماسی داشتند.

وی بیان کرد: وظیفه دست اندرکاران این است که نسبت به حضور مردم قدرشناس باشند.
 

کد مطلب 1549679

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