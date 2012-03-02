حضور گسترده مردم جوابی دندان شکن به توطئه چینان بود

محمد صادق مهدوی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فضای انتخابات البرز گفت: انتخابات متعلق به خود مردم است و الحق که مردم این موضوع را درک کرده و حضور گسترده آنها پای صندوق های رای بیانگر آن بود که مردم تکلیف و وظیفه خود را درک کرده و با شعور و تعالی سیاسی خود حماسه حضور را رقم زدند.

وی افزود: حضور گسترده و حماسه آفرین مردم البرز پای صندوق های رای از ساعات اولیه شروع رای گیری شایان تقدیر و تجلیل است و هیچ تقدیری بهتراز خدمتگزاری بهینه و روز افزون برای مردم نخواهد بود.

وی تصریح کرد: چشم دشمنان داخلی و خارجی که به نتیجه انتخابات دوخته شده بود و می خواستند ببینند که نقشه هایشان برای تخریب فضای انتخابات ایران جواب می دهد یا نه، با این حضور مقتدرانه کور شد.

مهدوی راد گفت: حضور مقتدرانه مردم پاسخی دندان شکن به همه توطئه ها و توطئه چینان بود.

وی گفت: مردم امروز بار دیگر با آرمان های امام راحل و رهبر کبیرانقلاب تجدید میثاق کردند.