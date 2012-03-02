خلق حماسه ماندنی در بزرگترین جزیره خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، ساعات آغازین صبگاه دوازدهم اسفندماه در قشم همراه بود با حضور گسترده مردم در شعب متعدد اخذ رای شهرستان به طوری که فرماندار قشم که از چندین شعب اخذ رای بازدید کرده بود باشکوه ترین صحنه را صف های طولانی مردم در شعب اخذ رای اعلام کرد.

مسعود سالاری که در معیت امام جمعه شهرستان قشم، مدیرعامل منطقه آزاد و نیروهای امنیتی و انتظامی شهرستان از شعب اخذ رای بازدید می کرد در جمع خبرنگاران افزود: این حضور گسترده مردم سیلی محکمی بر گوش استکبار جهانی و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

حجت الاسلام احمد حسن زاده با مشاهده حضور گسترده مردم قشم در پای صندوق های رای بیان کرد: خدمت امام عزیز و بزرگوار و شهیدان سرافراز انقلاب اسلامی عرض کنم که آنچه شما سفارش کردید به حمدالله امروز مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی انجام دادند.

امام جمعه شهرستان قشم افزود: امروز مردم با حضور گسترده خود به وصایای امام راحل که همانا دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی است عمل کردند و با این مشارکت چشمگیر تعهد خود را به این آرمان های مقدس نشان دادند.

اسفندیار حیدری پور مدیرعامل سازمان منطقه ازاد قشم ازدحام جمعیت را در حوزه های رای گیری با شکوه ترین صحنه ای خواند که در اولین ساعات رای گیری مشاهده کرده بود.

وی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری این حضور گسترده را نشانه ای از وحدت و اتحاد عمیقی خواند که در کشور و جامعه اسلامی وجود دارد.

حیدری پور این وحدت مردم را سیلی محکمی بر گوش دشمنان زبونی دانست که در خیال خام خود قصد دست درازی به این آب و خاک دارند.

خطیب امام جمعه رمچاه در یکی از شعب رای گیری در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور مردم را بسیار خوب توصیف کرد و ادامه داد: امروز بار دیگر مردم جزیره به خوبی تکلیف اسلامی و انسانی خود را بجا آوردند.

وی این حضور گسترده را دال بر دوستی عمیق مردم با انقلاب و رهبر معظم و مسئولین نظام دانست.

وی با اذعان بر اینکه وظیفه ی نمایندگان مجلس، قانون گذاری و نظارت بر قانون است از نمایندگان آتی مجلس خواست به قولی که به مردم داده اند پایبند باشند.

در مسجد صاحب الزمان یک بانوی 55 ساله قشمی به خبرنگار مهر گفت: آمده ام رای بدهم تا به مشکل پسرانم رسیدگی کنند.

وی که فرزندش ناخداست به مشکلات اخیر و بیکاری ناخداهای قشم در اثر سانحه اخیر اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی به وضعیت بیکاری پسرم آمده ام.

یک بانوی 30ساله قشمی می گوید من با شناخت کامل از نامزدها، سوابق و فعالیت هایشان پای صندوق آمده ام و انتظارم این است که نمایندگان مجلس به مشکلات و خواسته های مردم جزیره توجه مضاعف داشته باشند.

محمدسعید چابک 62 ساله کاسب در حوزه انتخابیه رمچاه به خبرنگار مهر گفت: تا بیاد دارم در تمام انتخابات شرکت کرده ام و انتظارم این است که نمایندگان مجلس به روستاها هم توجه کنند به بیکاری جوانان و مشکلاتی که در روستاها وجود دارد، نگاه بهتری داشته باشند.

حوزه انتخابیه شهرستان قشم به اتفاق بندرعباس، بندر خمیر، حاجی آباد و ابوموسی یکی از حوزه های مهم انتخابیه دوره نهم مجلس شورای اسلامی در این استان است.

در جزیره قشم 86 شعبه رای گیری همچنان تا ساعات آینده شاهد حضور گسترده مردمان جزیره است.