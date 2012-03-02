تخلف سنگینی در عرصه تبلیغات انتخاباتی گزارش نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شور و شوق انتخابات به خاطر اشکالات جزئی در تبلیغات انتخاباتی است و اگر این شوق را از مردم بگیریم حساسیت رقابت از بین می رود.

وی با بیان اینکه گزارشهای رسیده از استانهای کشور حاکی از وضعیت مشابه تبلیغات دیگر استانها با استان اردبیل است، تصریح کرد: تخلف سنگینی در عرصه تبلیغات انتخاباتی گزارش نشده و اگر تخلفی از سوی نیروهای اداری محرز شود به شدت برخورد خواهد شد.

استاندار اردبیل با اشاره به تخلفات صورت گرفته در بین نیروهای اداری گفت: تاکنون چند برخورد غیرجنجالی با کارکنان اداری داشته ام و در این راستا افراد را از سمتهای خود برکنار کرده ام.

وی از توقیف برنج 220 تنی یکی از نامزدهای انتخاباتی اظهار بی اطلاعی کرد و یادآور شد: هشت تخلف تعزیراتی در انتخابات وجود داشت و به شدت با این تخلفات برخورد شده است.

صابری با تایید توقیف محموله برنج در شهرستان نیر اضافه کرد: در یکی از انبارهای این شهرستان چندین تن محموله برنج توقیف شد، اما به دلیل حساسیت انتخاباتی از مسئولان شهرستان نیر خواستم فعلا مانوری روی پرونده این توقیف انجام نشود.

وی با اشاره به اینکه احتمال می رفت برنج توقیفی در ایام انتخابات توزیع شود، تصریح کرد: حساسیت انتخابات سبب عدم جریان اندازی پرونده محموله برنج شد و از روز 13 اسفند پرونده این محموله مورد بررسی قرار می گیرد.

