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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۲

جباری در گفتگو با مهر:

2000 بازرس در انتخابات گلستان فعالیت دارند

2000 بازرس در انتخابات گلستان فعالیت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی انتخابات گلستان گفت: دو هزار بازرس، سربازرس کار بازرسی انتخابات در استان را بر عهده دارند.

علی اصغر جباری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین 22 نماینده ویژه استاندار نیز به حوزه های انتخابیه اعزام شدند و کار بازرسی را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: این مجموعه روند سلامت انتخابات را پیگیری می کنند و گزارشها را بررسی می کند.

وی عنوان کرد: گزارشهایی که به این مجموعه شد، برخی پیگیری و برخی نیز در دست بررسی است.

جباری به مردم و نامزدها توصیه کرد که می توانند هر نوع تخلف انتخاباتی را به هیئت بازرسی انتخابات استان اعلام کنند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان بیان داشت: مردم می توانند تا دو روز آینده تخلف را به این ستاد گزارش کنند و در این مرکز بررسی می شود.

64 نامزد برای کسب هفت کرسی مجلس در استان رقابت می کنند.

کد مطلب 1549684

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