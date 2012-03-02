ارسال 9300 برگ تعرفه رای به حوزه های انتخابیه آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار چالدران شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران از اتمام تعرفه در شعب اخذ رای چالدران خبر داد و گفت: یک ساعت مانده به زمان اتمام اخذ رای یک هزار و 200 برگه تعرفه رای به پنج شعبه اخذ رای فرستاده شد.



قلیپور اظهار داشت: حضور مردم در این عرصه سیاسی بسیار با شکوه و کم سابقه بوده است.



همچنین تعرفه رای مردم در حوزه های انتخابیه شهرستانهای خوی و نقده در آذربایجان غربی با استقبال پر شور مردم به پایان رسید.



بر این اساس با پایان یافتن تعرفه ها در حوزه های انتخابیه شهرستان خوی هشت هزار تعرفه جدید برای 20 شعبه ثابت شهری این شهرستان ارسال شد.



در این راستا حدود 100 تعرفه جدید اخذ رای هم به یکی از روستاهای شهرستان نقده ارسال شد.



از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.



امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه آذربایجان غربی را تعیین می کنند.



در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.



آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.



همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.

