تمامی امکانات در اختیار ستادهای انتخاباتی البرز قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر؛ مدیر کل اداری مالی استانداری البرز عصر جمعه در محل ستاد انتخابات استان در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون هیچ مشکلی در بخش اداری مالی استان وجود نداشته و تمامی امکانات در اختیار ستادهای انتخاباتی قرار گرفته است.

مهدی امیدی گفت: امروز در انتخابات 24 هزار نفر از همکاران در سطح استان مشغول فعالیت اند و بیش از یک هزار و 400 وسیله نقلیه، لوازم اداری و تجهیزات رایانه تهیه شده و در اختیار ستاد های انتخاباتی قرار گرفته است.

امیدی افزود: مردم البرز تاکنون حضوری پررنگ در اولین انتخابات استان داشتند که قابل تحسین است.

وی تأکید کرد: تاکنون هیچ مشکلی در بخش اداری مالی انتخابات استان البرز وجود نداشته است.

مدیر کل اداری مالی استانداری البرزگفت: با توجه به اینکه استان البرز استانی جدیدالتأسیس است، معاونین سیاسی، برنامه ریزی و سایر دستگاه های اجرایی استان در برگزاری هرچه پرشورتر و سالم تر انتخابات مساعدت ویژه ای داشته اند.





