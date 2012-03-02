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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۴۲

صیدایی:

حضور حداکثری شهروندان البرز در انتخابات سبب تمدید مهلت رای گیری شد

حضور حداکثری شهروندان البرز در انتخابات سبب تمدید مهلت رای گیری شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز گفت: حضور حداکثری شهروندان استان البرز در انتخابات سبب تمدید مهلت رای گیری شد.

اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور حداکثری شهروندان استان البرز در انتخابات سبب تمدید مهلت رای گیری شد.

وی ادامه داد: حضور مردم و شهروندان البرز تا کنون رصد شده که این حضور بسیار گسترده و خوب بوده است.

معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز افزود: این حضور به گونه ای بوده که سبب تمدید مهلت رای گیری شده است و حضور مردم بیشتر شده است.

صیدایی اظهار داشت: امیدواریم با این حضور شاهد برگ زرینی از مردم با بصیرت و آینده نگر استان البرز در تاریخ توسعه استان باشیم.

معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز گفت: تا کنون نقش رسانه ها در انعکاس اخبار انتخابات استان البرز بسیار خوب بوده است.

کد مطلب 1549689

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