حضور حداکثری شهروندان البرز در انتخابات سبب تمدید مهلت رای گیری شد

اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور حداکثری شهروندان استان البرز در انتخابات سبب تمدید مهلت رای گیری شد.



وی ادامه داد: حضور مردم و شهروندان البرز تا کنون رصد شده که این حضور بسیار گسترده و خوب بوده است.



معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز افزود: این حضور به گونه ای بوده که سبب تمدید مهلت رای گیری شده است و حضور مردم بیشتر شده است.



صیدایی اظهار داشت: امیدواریم با این حضور شاهد برگ زرینی از مردم با بصیرت و آینده نگر استان البرز در تاریخ توسعه استان باشیم.



معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز گفت: تا کنون نقش رسانه ها در انعکاس اخبار انتخابات استان البرز بسیار خوب بوده است.