100 خبرنگار انتخابات مجلس نهم در گیلان را پوشش دادند

به گزارش خبرنگار مهر، برای پوشش خبری انتخابات مجلس در گیلان 40 خبرنگار صدا و سیما و 60 خبرنگار رسانه های نوشتاری مشارکت داشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در این ارتباط گفت: رسانه ها در تنویر افکار عمومی و بسترسازی برای حضورگسترده مردم در انتخابات، نقش مهمی ایفا کردند.

منصور ایمانی افزود: در این برهه زمانی، دشمنان نظام و اسلام تلاش می کنند با ناامید کردن مردم، حضور در عرصه انتخابات را کاهش دهند که رسانه ها در خنثی سازی اقدامات دشمن وظیفه خطیری برعهده دارند.

وی همچنین با ارج نهادن به خدمات شبانه روزی رسانه ها در استان اظهارداشت: اطلاع رسانی انتخابات در استان از سوی رسانه ها به نحوی شایسته انجام شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان گفت: انتخابات مجلس نهم از حساسیت ویژه ای برخوردار است و رسانه ها باید اطلاعات را با دقت، صحت و سلامت کافی انتشاردهند.

وی یادآورشد: حضور پرشور و حداکثری تمامی قشرهای مختلف جامعه در روز انتخابات، می تواند برگ زرین دیگری بر افتخارات 33 ساله نظام مقدس جمهوری بیافزاید.