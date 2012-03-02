مردم ایران در حماسه حضور اقتدار خود را به جهانیان ثابت کردند

امیر تاجیک خواننده و آهنگساز مطرح کشورمان در حاشیه رأی گیری در حسینیه ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: امروز حضور مردم بسیار پرشور و باشکوه بود و من نیز به عنوان یک ایرانی و فردی که در قبال کشورم وظیفه دارم تلاش کردم با رأی خود تأثیرگذار باشم.

وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که از دوستانم نیز دریافت کرده ام حضور مردم در تمام کشور پررنگ و پرشور بوده است.

تاجیک در خصوص اولویت مجلس آینده گفت: کشوری که به سمت پیشرفت حرکت می کند، همواره با نواقصی روبرو است، لذا امیدوارم مجلس بتواند مشکلات و دغدغه های مردم را برطرف کند و بتوانیم از گذر پیشرفت عبور کنیم و به یکی از کشورهای سرآمد منطقه و جهان تبدیل شویم.

این خواننده کشورمان خاطرنشان کرد: ملت ایران امروز با حماسه حضور خود ثابت کرد که اقتدار دارد و همواره جواب دندان شکنی به دشمنان می دهند.

وی مهمترین پیام حضور مردم به دشمنان را تهدیدات اخیر آنها عنوان کرد و افزود: دشمنان در این زمان نیز خوبی و پیشرفت ما را نمی خواهند. ملت ایران هیچ گاه مانند برخی کشورهای خاورمیانه زیر بار سلطه دشمنان نخواهد رفت و همین باعث موضوع باعث شده ایران همواره خار چشم جهانیان باشد اما ملت ایران با این حماسه حضور توطئه های آنان را در هم شکست.

تاجیک تأکید کرد: مجلس آینده باید با توجه به تحریم ها در عرصه اقتصادی یاور مردم باشد و فردی که می خواهد وارد مجلس شود باید تنها منافع مردمی را در نظر بگیرد که همواره در بزنگاه های مهم و حساس یاور انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بوده اند.