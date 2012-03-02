راههای روستایی اردبیل برای جمع آوری صندوقهای رای باز است

محمد هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: برای سرعت یافتن کار رای گیری و به موقع رساندن صندوقهای رای به شعبات تمام نیروی های این اداره کل در حال آماده باش هستند.



به گفته وی اکنون بیشتر جاده های جنوب استان را بارش برف و کولاک فرا گرفته ولی با به کارگیریهای تجهیزات اضافی در هر یک از محورهای استان مشکلی در امر جاجائی صندوقهای رای بوجود نخواهد آمد.



مدیر کل راه و ترابری استان اردبیل از فعالیت 350 کادر در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و عنوان کرد: 250 دستگاه ماشین آلات برف روبی نیز در جاده های مواصلاتی مشغول بکار هستند.



هدایتی با بیان اینکه در امر جابجائی صندوقها برای اخذ رای به روستاها بیشتر خودروهای بدون زنجیر چرخ بودند، افزود: با کمک عوامل راهداری مشکلات بوجود آمده رفع شد و انتظار می رود این خودروها زمان برگشت مجهز به زنجیر چرخ شوند.