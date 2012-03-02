کمبود تعرفه رای در خاتم نداشتیم/ حضور خاتمی ها بی نظیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه حسینی عصر جمعه در گفتگوی زنده از طریق ویدئو کنفرانس با خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات مرکز استان یزد اظهار داشت: از ساعات اولیه صبح امروز تاکنون 36 شعبه در شهرستان خاتم آرای مردم این شهرستان را جمع آوری کرده اند.

فرماندار خاتم عنوان کرد: از مجموع شعب فعال در سطح شهرستان خاتم، 16 شعبه در مروست و بقیه در هرات مستقر شده است.

وی عنوان کرد: همچنین 800 نفر در شهرستان خاتم کار اجرا، نظارت و بازرسی و حفظ امنیت انتخابات در این شهرستان را انجام می دهند.

شاه حسینی یادآور شد: با توجه به پیش بینی های انجام شده در شهرستان خاتم، کمبودی در تعرفه رای نداشتیم.

فرماندار خاتم ادامه داد: تخلف حادی در انتخابات این دوره گزارش نشده است و چند تخلف کوچک نیز که علت آن بی اطلاعی از قانون بوده است، با تذکر رفع شده است.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد حضور حداکثری عنوان کرد: مردم خاتم از ساعات اولیه صبح حضوری حداکثری در انتخابات داشته اند.

شاه حسینی همچنین با اشاره به حضور رای اولی ها در انتخابات اظهار داشت: رای اولی ها که برای نخستین بار است به پای صندوق های رای آمده اند، شور و اشتیاقی خاص در شعب اخذ رای ایجاد کرده اند.

خاتم از شهرستانهای جنوبی استان یزد است و جمعیتی بالغ بر 35 هزار نفر دارد.

این شهرستان به همراه ابرکوه، بافق، بهاباد و مهریز یک حوزه انتخابیه محسوب می شوند و یک کرسی از مجلس از آن این حوزه انتخابیه است.