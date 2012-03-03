85 شعبه در رامیان از مردم رای گیری کردند

قاسم سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین هزار و 500 نفر در اجرا انتخابات در شهرستان همکاری داشته اند.
وی عنوان کرد: مردم در روز انتخابات با مشارکت پرشور در انتخابات به وظایف خود عمل کرده اند.
وی اظهار داشت: اکنون وظیفه مسئولان است که از آرای مردم صیانت و حفاظت داشته بانشد.
سمیعی گفت: خوشبختانه انتخابات در فضایی سالم و بدور از هر گونه مشکل در شهرستان برگزار شد.
وی عنوان کرد: به رای مردم احترام خواهیم گذاشت و هر نامزدی که انتخاب شودف وظیفه حمایت داریم.
رامیان در شرق گلستان واقع شده است.
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