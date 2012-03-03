  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۴۵

سمیعی:

85 شعبه در رامیان از مردم رای گیری کردند

85 شعبه در رامیان از مردم رای گیری کردند

رامیان - خبرگزاری مهر: فرماندار رامیان گفت: 85 شعبه کار رای گیری از مردم شهرستان را در انتخابات مجلس انجام دادند.

قاسم سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین هزار و 500 نفر در اجرا انتخابات در شهرستان همکاری داشته اند.

وی عنوان کرد: مردم در روز انتخابات با مشارکت پرشور در انتخابات به وظایف خود عمل کرده اند.

وی اظهار داشت: اکنون وظیفه مسئولان است که از آرای مردم صیانت و حفاظت داشته بانشد.

سمیعی گفت: خوشبختانه انتخابات در فضایی سالم و بدور از هر گونه مشکل در شهرستان برگزار شد.

وی عنوان کرد: به رای مردم احترام خواهیم گذاشت و هر نامزدی که انتخاب شودف وظیفه حمایت داریم.

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1549696

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها