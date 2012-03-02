ایران و ایرانی روسفید شد/ 12 اسفند روزی ماندگار در تاریخ ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی به دقایق پایانی خود نزدیک می شود تا 12 اسفندماه 1390 نیز به مانند همه حضورهای حماسی ملت در تاریخ ایران اسلامی ماندگار شود.

زمان انتخابات در استانهای مختلف کشور تمدید می شود، تعرفه ها تمام می شود و هنوز سیل خروشان مردم در صف شعب اخذ رای دیده می شود و این روایت دلدادگی مردم به انقلابی بزرگ و جهانی است.

این حضور بی سابقه گویا تمامی ندارد و امروز این ایران است که به حضور با عظمت ملتش در انتخابات مجلس نهم فخرفروشی می کند.

مردم استانهای مختلف کشور با حضور در صحنه بی بدیل انتخابات نهم شگفتی خلق کردند و این شگفتی حتی چشم و گوش رسانه های غربی را نیز متعجب و مبهوت کرد.

بازتاب گسترده حضور ملت در رسانه های خارجی

یک رسانه غربی در گزارشی به حضور گسترده مردم با وجود افزایش فشارهای غرب علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای قطع معاملات نفتی با این کشور پرداخت.

بلومبرگ در این گزارش با پوشش خبری لحظه به لحظه از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز فعالیت حوزه های اخذ رای نوشت: با وجود افزایش فشارهای غرب علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای قطع معاملات نفتی با این کشور و قراردادهای تجاری با بانک مرکزی، مردم ایران به پای صندوق های رای رفته و آرای خود را در صندوق ها انداختند.

سی سی تی وی نیز به انتخابات ایران اشاره کرد و گفت: به دلیل فشارهایی که درخصوص برنامه هسته ای ایران وجود دارد نامزدها همگی و به یکصدا خواستار حضور گسترده مردمی در پای صندوق های رای هستند.

ایرانی از حقوق مسلم خود کوتاه نمی آید

همچنین پایگاه خبری العرب اعلام کرد ایرانی ها از صبح امروز جمعه به پای صندوقهای رای رفتند تا نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنند.

این پایگاه خبری با آوردن بخشهایی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات گزارش داد "آیت الله خامنه ای رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت حضور مردم در انتخابات تاکید کردند".

لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی با پوشش خبری لحظه به لحظه از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران و مشارکت مردم در این انتخابات نوشت: تحلیلگران بر این باورند بعید است نتیجه این انتخابات بر موضع ایران در قبال برنامه هسته ای که این کشور بارها آن را برای اهداف صلح آمیز خوانده، تاثیر بگذارد.

این رسانه آمریکایی در ادامه در مصاحبه ای با رای دهندگان ایرانی نوشت: ایرانی ها به نامزدی رای می دهند که بیشتر مخالف آمریکا است و احساسات ضد آمریکایی بیشتر در آنها موج می زند.

به نوشته این رسانه غربی، مشارکت بالای مردم در این انتخابات نشان دهنده حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران و جدی بودن مردم در موضوع برنامه هسته ای است.

سی بی سی نیز در گزارشی نوشت که تلویزیون دولتی ایران با پخش زنده از حضور مردم در حوزه های اخذ رای و صفوف طولانی نوشت: صف های طولانی دشمنان ایران را ناامید می کند.

این رسانه غربی در ادامه نوشت: آرای مردم در این دوره از انتخابات از دوره های قبلی مهم تر است زیرا هم اکنون آمریکا و متحدان غربی امیدوارند با مشارکت پایین مردم بتوانند بر فشارهای خود علیه ایران بیفزایند.

ملت ایران تکلیف خود را ادا کردند

همه چیز امروز دست به دست هم داد تا ملت ایران حماسه ای بیافریند که نه تنها دوستان بلکه دشمنان نظام را نیز به تعجب واداشته است.

کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که امروزه همه سیستمهای حکومتی در دنیا مدعی مشارکت دادن شهروندان خود در تعیین سرنوشت سیاسی خود هستند با وجود این اگر به نظامهای سیاسی مختلف نگاه واقع بینانه داشته باشیم نوسان و انحراف میانگین مشارکت سیاسی افراد برحسب انواع نظام های سیاسی متفاوت است اما آنچه که در ایران امروزه ما بعد از گذشت 33 سال از عمر نظام پربرکت اسلامی مان می بینیم، گویای کاملترین و مردمی ترین شکل از مشارکت سیاسی موجود در میان همه نظامهای سیاسی دنیاست.

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران تجلی مردمسالاری دینی است و این نوع دیدگاه در مورد انتخابات خود معرف نوعی الگوی جدید در عرصه دموکراسی است.

در این نظام همه مردم نقش کلیدی و اصلی را در تعیین حاکمان خود برعهده دارند و در چارچوب آموزه های دین اسلام به مشارکت سیاسی و ایفای نقش در عرصه سیاست و قدرت می پردازند.

فرصت دیگری برای تکرار حضور

امروز تکلیف هر ایرانی مسلمان، برگزاری انتخاباتی با شکوه بود و همه با این دیدگاه آمدند که قوام و ایستایی نظام اسلامی و استمرار حرکت دینی و مردمی انقلاب ایران و صدور پیام ‌آن به سراسر دنیا بسته به حضوری آگاهانه و با شکوه در پای صندق های رأی دارد.

12 اسفندماه فرصت دیگری برای تکرار شعار همه ایرانی هستیم، همه دیندار هستیم و همه حفظ کیان این ‌آب و خاک را برخود فرض و لازم می دانیم، بود و تجلیگاه بروز بیانات امام راحل که: "انتخابات روز سرنوشت سازی است، می خواهید زمام کشور را به کسی بدهید که در مقدرات کشور شما موثر است، سهل انگاری نکنید و به پای صندوقهای رای بروید."

امروز قصه تلاش دشمنان برای سرد کردن تنور انتخابات و استفاده از این فرصت برای ایجاد اختلاف بین مردم که قصه‌ای است قدیمی و همیشگی به رغم اینکه گویندگان زیادی داشت اما دیگر اینجا شنونده ای برای این قصه بی حاصل پیدا نشد.

امروز انتخابات عرصه تثبیت اقتدار و اتحاد ملت ایران بود زیرا که بی شک وحدت و اتحاد میان ایرانیانی که هرکدام از نژاد و قبیله‌ای هستند و نیز اتحاد میان پیروان ادیان مختلف زیر پرچم جمهوری اسلامی در ثبات، اقتدار و امنیت ایران بیش از هر چیز موثر و با اهمیت است.

امروز روز جشن سیاسی ملت ایران بود، روزی که به جهانیان ثابت شد این ملت مستحکم و مقتدر است و هیچگاه از آرمانهایش ذره ای عقب نشینی نخواهد کرد، جشن سیاسی ملت ایران و تجلی حماسه ای دیگر در عرصه انتخابات بر ایران و ایرانی تهنیت باد!