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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۰۳

رهنما:

شمارش آراء برخی مناطق روستایی کهگیلویه و بویراحمد در حال انجام است

شمارش آراء برخی مناطق روستایی کهگیلویه و بویراحمد در حال انجام است

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: کار شمارش آرا در برخی مناطق روستایی این استان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران افزود: نتایج شمارش آرا در روستاها به مراکز بخشها و فرمانداریها اعلام می شود.

وی بیان کرد: صندوقهایی که کار رای گیری در آنها تمام شده می توانند کار شمارش آرا را آغاز کنند.

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: نتایج انتخابات از طریق ستاد انتخابات استان در اختیار مردم قرار می گیرد و هیچ خبری غیر از این کانال موثق نیست.

وی بیان داشت: تا پایان شمارش آرا و اعلام نتایج اطلاع رسانی ادامه خواهد داشت و نتیجه قطعی انتخابات در اولین فرصت به مردم اعلام می شود.

کد مطلب 1549701

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