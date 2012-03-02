شمارش آراء برخی مناطق روستایی کهگیلویه و بویراحمد در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران افزود: نتایج شمارش آرا در روستاها به مراکز بخشها و فرمانداریها اعلام می شود.

وی بیان کرد: صندوقهایی که کار رای گیری در آنها تمام شده می توانند کار شمارش آرا را آغاز کنند.

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: نتایج انتخابات از طریق ستاد انتخابات استان در اختیار مردم قرار می گیرد و هیچ خبری غیر از این کانال موثق نیست.

وی بیان داشت: تا پایان شمارش آرا و اعلام نتایج اطلاع رسانی ادامه خواهد داشت و نتیجه قطعی انتخابات در اولین فرصت به مردم اعلام می شود.