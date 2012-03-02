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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۵۲

حفاری به مهر مطرح کرد:

جزئیات آغاز شمارش آراء در فارس

جزئیات آغاز شمارش آراء در فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بازرسی انتخابات استان فارس جزئیات آغاز شمارش آراء در برخی از شهرستانهای این استان را اعلام کرد.

مهران حفاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی سه مرحله شمارش آراء در شهرستانهای استان آغاز شده است.

وی افزود: مرحله اول شهرستان ممسنی، رستم و سپیدان بوده و مرحله دوم شهرستانهای خرامه، کوار و سروستان است.

رئیس ستاد بازرسی انتخابات استان فارس ادامه داد: مرحله سوم سرشماری مربوط به شهرستانهای مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد بوده که از دقایقی قبل شمارش آراء در این شهرستانها نیز آغاز شده است.

وی اظهار داشت: از ساعت یک بامداد تا چهار صبح نتایج آراء در این شهرستانها مشخص می شود و فقط شهرستان فسا که رای گیری به صورت مکانیزه است پایان رای گیری این شهرستنان برعهده فارس نیست.

حفاری بیان کرد: شمارش آراء به سرعت در استان فارس انجام تا نتایج هرچه سریعتر اعلام شود.

کد مطلب 1549702

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