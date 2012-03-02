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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۱۶

در چهار محال و بختیاری/

خبرگزاری مهر شور و نشاط ویژه ای به انتخابات مجلس داده است

خبرگزاری مهر شور و نشاط ویژه ای به انتخابات مجلس داده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری چهار محال و بختیاری گفت: خبرگزاری مهر در کنار سایر اصحاب رسانه استان چهار محال و بختیاری شور و نشاط ویژه ای به نهمین دوره انتخابات مجلس در چهار محال و بختیاری داده است.

کیومرث مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه ستاد انتخابات استان چهار محال و بختیاری اظهار داشت: از ابتدای شکل گیری کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات در استان همواره خبرنگاران و رسانه های نقش بسیار مهمی در خصوص اطلاع رسانی داشته اند.

وی با اشاره به حضور حماسی مردم این استان درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، افزود: صدا و سیمای استان چهار محال و بختیاری، خبرگزاریها، روزنامه های محلی نقش مهمی درایجاد حماسه حضور مردم در انتخابات امروز داشتند.

مشاور استاندار چهار محال و بختیاری افزود: 26 خبرنگار و عکاس شامل خبرنگاران استانداری، خبرگزاری و روزنامه ها و96 خبرنگار از صدا و سیما این استان وظیفه اطلاع رسانی و تصویر برداری از انتخابات را در این استان داشتند.

کد مطلب 1549703

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