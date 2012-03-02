4 نهاد رسانه ای کرمان اهانت به قرآن را در افغانستان محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کانون روزنامه نگاران اصولگرای استان کرمان، سازمان بسیج رسانه ای استان کرمان، کانون خبرنگاران دفاع مقدس و پایداری استان کرمان و خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمان طی بیانیه ای قرآن سوزی توسط سربازان آمریکایی را محوم کردند.

در این بیانیه آماده است که دشمن بداند، این حرکات کور نه تنها اسلام و قرآن را منزوی نمی کند بلکه موجب اعتلا و ترویج آن در قلب بلاد کفر و شرک می شود.

در ادامه بیانیه آماده است: می خواهند نور خدا را به دهان هایشان خاموش کنند ولی خدا کامل کننده نورخویش است، اگر چه کافران را ناخوش آید بار دیگر هتک حرمت قرآن کریم آن هم در بلاد مسلمین خون مسلمانان را به جوش آورد و عزم و اراده پولادین امت جهانی اسلام را برای نابودی کفر و شرک و نفاق، مستحکم تر نمود.

این بیانیه می افزاید: جنایت قرآن سوزی در افغانستان و کشتار مسلمانان معترض، توسط سربازان آمریکا، برگ جدیدی از دشمنی های استکبار جهانی به سردمداری صهیونیسم است که این بار در افغانستان رونمایی شد.

ما اصحاب رسانه استان کرمان تحت لوای ولایت حضرت امام خامنه ای(مدظله) ضمن محکوم نمودن این جنایت ها؛ آماده هر گونه جانفشانی در راه دفاع از قرآن اسلام و ارزش های ناب مکتب محمدی و فرهنگ تشیع علوی هستیم و به ددمنشان تاریخ اعلام می داریم تا آخرین نفس و آخرین قطره خون خود در راه به اهتزاز در آوردن پرچم توحید بر فراز جهان؛ ایستاده ایم.

دشمن بداند، این حرکات کور نه تنها اسلام و قرآن را منزوی نمی کند بلکه موجب اعتلا و ترویج آن در قلب بلاد کفر و شرک می شود.