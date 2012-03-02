مشارکت مردم همدان در انتخابات بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی‌مطلق در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به چگونگی روند انتخابات و فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه انتخابیه همدان و فامنین اظهار داشت: تاکنون هیچگونه تخلفی به هیئت اجرایی شهرستان همدان گزارش نشده است.

وی عملکرد انتخاباتی هیئت اجرایی، کاندیداها و هواداران نامزدها را خوب ارزیابی کرد، و افزود: مجموع واجدین شرایط در حوزه فامنین و همدان 502 هزار نفر است که از این تعداد 32 هزار 888 نفر برای نخستین بار در انتخابات شرکت می‌کنند و رأی اولی محسوب می‌شوند.

قهرمانی‌مطلق گفت: در هر شعبه افزون بر 15 نفر که شامل رئیس، نایب‌رئیس، منشی، کاربران، افراد ناظر، نماینده فرماندار، بازرس،‌ محافظان صندوق و نمایندگان کاندیداها می‌شوند، فعالیت می‌کنند.

فرماندار همدان با اشاره به اعزام 30 نفر دیگر از عوامل اجرایی به شعب پر ازدحام اضافه کرد: به منظور تأمین امنیت در انتخابات 30 درصد از شعب به نیروهای سپاه و 70 درصد دیگر نیز به نیروی انتظامی و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات سپرده شده است.

قهرمانی‌مطلق گفت: 183 شعبه در شهرستان همدان، 64 شعبه در بخش مرکزی، 30 شعبه در قهاوند و 54 شعبه در شهرستان فامنین ایجاد و تعبیه شده است.

وی یادآور شد: با توجه به واجد شرایط بودن 467 هزار نفر در شهرستان همدان 480 هزار برگه تعرفه در همدان آماده شده است.

فرماندار همدان با بیان اینکه طبق آمار کشوری به ازای هر کرسی مجلس 12 نفر نامزد انتخاباتی وجود دارد، افزود: در شهرستان همدان به ازای هر کرسی 14 نفر نامزد اعلام موجودیت کرده‌اند.