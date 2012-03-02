تامین کننده اصلی امنیت انتخابات خود مردم بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اکبرشاهی با بیان این مطلب گفت: با فعالیت قرارگاه تامین امنیت انتخابات در ستاد فرماندهی استان و شهرستان که پیش از این تدارک دیده شده بود تمهیدات لازم در حوزه های مختلف؛ انتظامی، ترافیکی و امنیتی پیش بینی شده است.

وی افزود: این وظیفه که تا پایان مهلت انتخابات، انتقال صندوق های اخذ رای و شمارش آراء ادامه دارد بر عهده پلیس است.

وی ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این دوره از انتخابات نیز همچون مقاطع مختلف، حضور پررنگ پلیس در همه عرصه ها قابل مشاهده بوده است به طوری که با حضور خود از ساعات ابتدایی روز رای گیری، با اقتدار کامل امنیت انتخابات را بر عهده داشته و دارند.

مورد امنیتی در سطح البرز گزارش نشده است

فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تاکنون مورد امنیتی در سطح البرز گزارش نشده است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه به واسطه عملکرد مثبت پلیس در کنار مشارکت و همکاری مردم شاهد انتخاباتی سالم و باشکوه بودیم به طوری که هیچ مشکل خاص و امنیتی به پلیس استان گزارش نشده است.

وی افزود: بر اساس بیانات راهبردی مقام معظم رهبری مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت از مؤلفه های بسیار مهمی است که از سوی پلیس استان به دقت مورد توجه قرار گرفته است.

بی طرفی پلیس در امر انتخابات مدال افتخارآمیز نیروی انتظامی است

سردار اکبرشاهی همچنین به مشارکت گسترده مردم در امر رای گیری نیز اشاره کرد و یادآور شد: پلیس نیز همچون سایر اقشار مختلف مردم با حضور خود و خانواده هایشان در پای صندوق های رای در این دوره از انتخابات شرکت کردند.

وی تصریح کرد: ماموریت فعلی پلیس در حوزه جاری و انتخابات رسالت این قشر را بسیار سنگین کرده است که خوشبختانه به واسطه عملکرد بسیار مطلوب مورد توجه و تقدیر استاندار محترم البرز و همچنین فرماندار محترم نیز قرار گرفته است.

