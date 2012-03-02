واکنش وزیر کشور به انتشار آمار غیررسمی مشارکت در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار دقایقی پیش با حضور در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور، درباره اعلام میزان مشارکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا باید بعد از اتمام رأی گیری در هر شعبه اخذ رأی، اعضای شعبه به اتفاق نماینده شورای نگهبان، نماینده هیئت نظارت، نماینده فرماندار، بازرس و نماینده کاندیدا نسبت به شمارش آرا اقدام می کنند، سپس جمع بندیشان را برای حوزه فرعی ارسال و بعد در حوزه اصلی تجمیع می شود و فرمانداری ها برای ستاد انتخابات کشور ارسال می کنند.

وی با بیان اینکه استقبال بی نظیر مردم فوق تصور بود، گفت: بر اساس اخباری که داریم حضور در سراسر کشور، از 8 صبح تاکنون به صورتی بود که صفها طولانی و ازدحام مردم در شعب اخذ رأی گزارش شده و مردم در استانهایی مثل کردستان، آذربایجانی غربی و شرقی و چند استان دیگر زیر برف و باران برای رأی گیری حاضر شده اند، در این شرایط مردم خیلی خوب حضور پیدا کرده اند و نتایج را نیز با دقت اعلام خواهیم کرد.

وزیر کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آمار برخی رسانه ها از میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم که البته بر اساس اطلاعات منابع غیررسمی درج شده اند، نیز گفت: ما مجری هستیم و برابر شواهد دقیق باید اطلاع رسانی کنیم، محافظ رأی مردم هستیم و باید برابر قانون کار اطلاع رسانی درباره بخش های مختلف انتخابات را انجام دهیم.

نجار در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا عملیات برگزاری انتخابات با مشکل خاصی مواجه نشده است، نیز گفت: در زمینه مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری خوشبختانه کمبودی نداشته ایم.