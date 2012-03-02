بارش برف سنگین مدارس استان همدان را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان همدان تمامی مدارس سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در نوبت صبح شنبه در استان همدان تعطیل است.

همچنین براساس اعلام اداره کل مدیریت بحران استان همدان بارش برف در گردنه اسدآباد که از نقاط حادثه خیز جاده ای همدان محسوب می شود ادامه دارد و تردد در این مسیر تنها با زنجیر چرخ میسر است.

همچنین در حال حاضر یخ زدگی معابر و محورهای ارتباطی درون شهری نیز موجب اختلال در رفت و آمد وسایط نقلیه و کندی عبور و مرور در برخی از خیابانها شده است.

هم اکنون کولاک شدید رفت و آمد در محورهای کوهستانی و گردنه های برف گیر استان همدان را با مشکلاتی مواجه کرده است.