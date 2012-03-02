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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۵۷

رضوانی :

70 درصد مردم گیلان در انتخابات نهم شرکت کردند

70 درصد مردم گیلان در انتخابات نهم شرکت کردند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات گیلان از مشارکت حدود 70 درصدی مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان خبر داد.

 غلامعلی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم شهرستان رشت در این دوره 10 درصد بیشتر از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در پای صندوق های رای حاضر شدند.

وی همچنین اظهارداشت: بیشترین مشارکت مردم در بین شهرستانهای گیلان به ترتیب املش و رودبار با 98 و 91 درصد و کمترین به ترتیب رشت، انزلی و آستارا می باشد.

رئیس ستاد انتخابات گیلان از ورود دو میلیون تعرفه اخذ رای به استان خبرداد و گفت: تعداد افراد واجد شرایط هر شهرستان بعلاوه 10 درصد، برگه رای در اختیار شهرستانها قرار گرفته است.

 وی ادامه داد: برگه های تعرفه به میزان کافی در اختیار همگان قرار داده شده است و مازاد آن با ذکر شماره سریال عودت داده می شود.

کد مطلب 1549714

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