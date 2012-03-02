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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۳۴

سعادتی:

مهلت رای گیری در گیلان تا ساعت 23 تمدید شد

مهلت رای گیری در گیلان تا ساعت 23 تمدید شد

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان از تمدید مجدد زمان رای گیری تا ساعت 23 امشب در استان خبر داد.

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل ازدحام رای دهندگان در شعب اخذ رای زمان رای گیری یک ساعت دیگر تمدید شده است.

وی اظهارداشت: از ساعت 18 در چهار مرحله زمان اخذ رای از سوی ستاد انتخابات کشور تمدید شده است.
 
استاندار گیلان همچنین به حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی که کشورهای غربی به دنبال مایوس کردن ملت ایران از طریق انحراف افکار عمومی و هجمه های فرهنگی هستند، حضور مردم با شکوه مردم در انتخابات این توطئه ها را نیز خنثی کرد.

وی ادامه داد: اگر به عملکرد رسانه های غربی و ضد انقلاب توجه شود، طی چند ماه اخیر با تمام توان به دنبال مایوس کردن مردم و تشویق آنها به عدم حضور در انتخابات بودند.

کد مطلب 1549715

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