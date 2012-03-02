مهلت رای گیری در گیلان تا ساعت 23 تمدید شد

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل ازدحام رای دهندگان در شعب اخذ رای زمان رای گیری یک ساعت دیگر تمدید شده است.

وی اظهارداشت: از ساعت 18 در چهار مرحله زمان اخذ رای از سوی ستاد انتخابات کشور تمدید شده است.

حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای اشاره کرد و گفت:

در شرایط کنونی که کشورهای غربی به دنبال مایوس کردن ملت ایران از طریق انحراف افکار عمومی و هجمه های فرهنگی هستند، حضور مردم با شکوه مردم در انتخابات این توطئه ها را نیز خنثی کرد.

استاندار گیلان همچنین به

وی ادامه داد: اگر به عملکرد رسانه های غربی و ضد انقلاب توجه شود، طی چند ماه اخیر با تمام توان به دنبال مایوس کردن مردم و تشویق آنها به عدم حضور در انتخابات بودند.