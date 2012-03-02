نتایج نهایی شمارش آرا انتخابات استان البرز شنبه ساعت 14 اعلام می شود

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اعلام نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات استان البرز شنبه ساعت 14 خواهد بود.



وی ادامه داد: به دلیل بالا بودن تعداد نامزدهای انتخاباتی که تعداد آنها 54 نفر است، اعلام نتایج نهایی شمارش آرا نیز تا ساعت 14 روز شنبه طول خواهد کشید.



استاندار البرز با تشکر از رسانه های استان البرز که حضور بسیار زیبا و حداکثری شهروندان استان البرز را انعکاس داده اند.



فرهادی افزود: در هر شعبه اخذ رای بیش از 20 نفر عوامل دست اندکار از جمله نیروی مردمی از ساعت اولیه صبح حضور دارند.



وی گفت: با توجه به اینکه استان البرز اولین تجربه انتخابات خود را بعد از استان شدن تجربه می کند و امروزه یکی از انتخابات بی نظیر مجلس را در استان البرز شاهد هستیم.



استاندار البرز ادامه داد: مردم در راهپیمایی 22 بهمن سال جاری حضور بی نظیری را به نمایش گذاشتند که از همان روز پیش بینی می شد که انتخابات مجلس نیز بسیار با شکوه باشد.



وی با اشاره به اینکه حضور مردم در پای صندوق های رای دیگر استان ها نیز مانند استان البرز بوده است، اضافه کرد: دشمن 33 سال توطئه و نقشه های خود را به شیوه های مختلف امتحان کرده ولی هر دفعه سیلی خورده است.



فرهادی گفت: دشمن همیشه در جهت کمرنگ کردن حضور مردم در صحنه گام برداشته ولی مردم جواب عکس دادند.