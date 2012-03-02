مشارکت 70 درصدی در 5 شهرستان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات مازندران در استانداری افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی واقعا چشمگیر بوده است.

وی اظهار داشت: مردم استان مازندران بار دیگر با حضور پرشور خود در حماسه حضور 12 اسفند، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه تمدید زمان انتخابات، سبب حضور بیشتر مردم استان در ساعات پایانی شده است، تصریح کرد: از مردم مازندران به واسطه حضور حداکثری در انتخابات پرشور قدردانی می شود.

ابراهیمی با بیان اینکه در برخی از شهرستانهای استان مشارکت بسیار بالا بوده است، یادآور شد: میزان حضور مردم در پنج شهر مازندران بیش از 70 درصد بوده است.

وی با اعلام اینکه حضور رای اولی ها در انتخابات مجلس نهم چشمگیر بوده است، افزود: خوشبختانه میزان تخلفات انتخاباتی نامزدها در شهرهای استان بسیار ناچیز بوده است.

ابراهیمی با قدردانی از همه دستگاههای اجرایی و نظارتی برای برگزاری انتخاباتی مشارکتی و پرشور، اظهار داشت: پیش بینی می شود نتایج شمارش آرا در شهرستانهای میاندرود، محمودآباد، عباس آباد و رامسر تا ساعاتی آینده اعلام شود.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود نتایج شمارش آرا در شهرستانهای مازندران تا ظهر شنبه به پایان برسد.