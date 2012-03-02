مستندهای تلویزیونی از حماسه لرستانیها در انتخابات تهیه می شود

فتاح کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور مردم لرستان در انتخابات مجلس نهم به واقع بی نظیر و حماسی بود.

وی با اشاره به بسیج تیمهای مختلف رادیویی، تلویزیونی و خبری برای پوشش این حضور حماسی، عنوان کرد: در این راستا صدا و سیمای مرکز لرستان ارتباطات مستمر و مستقیم با شبکه های رادیویی و تلویزیونی داشت و به انعکاس حضور لرستانیها پرداخت.

مدیر کل صدا وسیمای مرکز لرستان از تهیه مستندهایی از حضور مردم در انتخابات خبر داد و بیان داشت: این روزها برگهای زرینی از تاریخ انقلاب اسلامی است و این برگهای طلایی تاریخ ملت باید مستند شوند.

کمری با تاکید بر ثبت و ضبط این حماسه و افتخار مردم استان، عنوان کرد: همان گونه که جان فشانیها و ایثارگریهای دیروز مردم استان در صحنه انقلاب و دفاع مقدس باید برای آیندگان ثبت و ضبط شود، این حضور حماسی نیز باید مستندسازی و به اطلاع آیندگان این سرزمین برسد.

وی یادآور شد: در این راستا با حضور اکیپهای مختلف خبری و تصویری تمام جوانب و زوایای این حضور باشکوه را ثبت و ضبط کرده ایم.

مدیر کل صدا وسیمای مرکز لرستان همچنین ادامه داد: ابعاد و پیامهای این حضور حماسی نیز با حضور کارشناسان و مسئولان در شبکه افلاک مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.